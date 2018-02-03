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Столкновения в Кале

В Кале произошли столкновения между мигрантами, выходцами из разных стран. Французская полиция стремится не допустить здесь появления нового лагеря беженцев.

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Столкновения в Кале

Столкновения в Кале
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