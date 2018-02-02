75 лет победы в Сталинградской битве

В Волгограде военным парадом отметили 75-летие победы в Сталинградской битве. По продолжительности, напряжённости, числу участвовавших солдат она стала одной из крупнейших в истории. Окружение и уничтожение 6-й немецкой армии и союзников стало переломным моментом Великой отечественной войны.

Поздравить ветеранов войны в Волгоград приехал президент России Владимир Путин:

«Мы, безусловно, гордились и будем гордиться тем, что сделано до нас. И, опираясь на этот фундамент, мы будем идти вперёд, только вперёд, будем сильными и честными, будем вести за собой новые поколения, передавать им великие традиции нашего великого народа.

Мы всегда будем гордиться вашими подвигами, не дадим в обиду великие победы, будем держать завещанную вами высоту созидания, единства и верности России».

Упорнейшее сопротивление защитников Сталинграда продолжалось почти семь месяцев. В результате операции «Уран» советские войска окружили и блокировали город. 2-го февраля 1943-го были подавлены последние очаги сопротивления немцев. Общие потери обеих сторон превысили два с половиной миллиона человек.