Поспорили как-то Греция и Македония

Вот уже более четверти века между Афинами и Скопье идет ожесточенный спор.

После объявления о независимости в 1991 году Македония вызвала возмущение греков, поскольку страна использовала название одноименного греческого региона. Негодование Афин было настолько велико, что в 2008 году Греция даже заблокировала вступление Македонии в НАТО.

Телеканал Euronews встретился с личным посланником генерального секретаря ООН по переговорам между Грецией и бывшей югославской Республикой Македония Мэтью Нимецем и узнал, каковы шансы решить этот спор.

Мэтью Нимец:* *Я думаю, что вопрос исторической идентичности имеет очень высокую важность. И с точки зрения Скопье любое решение возникшего спора никоим образом не должно ее нарушать.

Историческая идентичность есть у каждой нации и любые посягательства на нее всегда воспринимаются враждебно. Но я уверен, что нам удастся найти решение в инетерсах обеих стран. По словам Нимеца в переговорах между Афинами и Скопье наступил решающий этап. В декабре минувшего года стороны стороны договорились ускорить процесс урегулирования. В этой связи спецпосланник генсека ООН выразил надежду, что спор, возможно, будет решен уже в 2018 году.