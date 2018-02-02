«Многим должно быть стыдно»

Президент США Дональд Трамп принял окончательное решение рассекретить и опубликовать документ, описывающий злоупотребления властью со стороны сотрудников ФБР и министерства юстиции, допущенные в ходе следствия о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию.

В понедельник за публикацию документа проголосовало республиканское большинство спецкомитета Палаты представителей по разведке. «Если хотите знать правду — я думаю, это ужасно. Происходящее в стране — позор. Глядя на это и на много другое, что происходит в стране, понимаешь, что многим людям должно быть стыдно за себя, и даже более того», — заявил президент США.

Своё понимание содержания документа Трамп описал в «твиттере»: ФБР и минъюст политизировали процесс расследования, приняв сторону демократов против республиканцев.

Политики-демократы высказывают серьёзную озабоченность тем, что публикация может стать причиной для перестановок и в итоге поставит под угрозу продолжение расследования обвинений о сговоре предвыборного штаба Трампа с Москвой.