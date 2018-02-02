Обратный путь в Алеппо

Сирийский Алеппо. Здесь уже почти не слышны взрывы и выстрелы. В полностью разрушенный, но теперь относительно безопасный город мало-помалу возвращаются покинувшие его жители. В аэропорту Дамаска 13-летнего Адиба встречает плачущая мать.

Два года назад он отправился в Германию со своим дядей через Средиземное море. По словам родителей, рискнувших отправить сына в столь опасное путешествие, «шансов выжить в нём у Адиба было больше, чем в Алеппо».

Власти не разрешили подростку воссоединиться с семьёй в Европе, тогда он решил вернуться домой. Адиб говорит, что ни за что не покинул бы страну, если бы не война.

«Я останусь здесь, я не вернусь, потому что это моя страна. В Германии, в любой другой стране, люди не такие, как мы, у них другая религия», - объясняет свое решение Адиб Аюб.

Отсутствие работы, языковой барьер, суровый климат и тоска по дому заставили 36-летнего Аммара Маарави уехать из Германии после того, как в 2016-он он бежал туда из Алеппо. Аммар уверяет: он всеми силами пытался привыкнуть к новой жизни, но не смог.

«Быть беженцем унизительно. Если вдруг я получу рабочий контракт, то уеду. Работать там - это нормально, а жить там, будучи беженцем - сплошное унижение. Это подобно тюрьме», - говорит он.

Из пяти миллионов сирийцев, уехавших из страны с 2011 года сотни тысяч осели в Европе. Обратно вернулись лишь немногие, но по данным властей, их число стремительно растёт.