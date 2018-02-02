Сын Фиделя Кастро покончил с собой

Старший сын бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой. Как сообщают местные СМИ, причиной этому стала глубокая депрессия, от которой он несколько месяцев пытался излечиться: «Доктор наук, Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, который последние несколько месяцев находился под наблюдением врачей, пребывая в состоянии тяжёлой депрессии, покончил с жизнью утром первого февраля».

Кастро было 68 лет. Он автор одиннадцати книг и более 150 научных статей по ядерной физики и технологии энергетики. В последние годы занимал пост советника по науке Госсовета Кубы, а также был вице-президентом кубинской Академии наук.