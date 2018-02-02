«Супербоул»: скандалы и реклама

В США ожидают воскресенья: «Супербоул» — финальная игра Национальной футбольной лиги — давно уже не столько спортивное состязание, сколько главное шоу года, фактически настоящий национальный праздник. Трансляция матча — телевизионное событие с самой большой аудиторией.

Размещение 30-секудного ролика стоит в этом году 5 миллионов долларов — меньше, правда, чем в прошлом. Но это не считая расходов на производство и платы приглашённым звёздам. «Это стоит немалых денег, но существует уверенность, что эти вложения окупаются благодаря огромному числу зрителей «Супербоула». Его будут смотреть более 100 миллионов человек. Не существует ничего даже отдалённо схожего по числу аудитории и рекламодателей. Так что владельцы брендов считают, что выгодно тратят свои деньги», — говорит маркетолог Тони Кейс.

В прошлом году авторы рекламы ударились во время «Супербоула» в политику. В этом — на фоне целой серии скандалов о сексуальных домогательствах и расизме — решили придерживаться традиционной стратегии «положительных эмоций».