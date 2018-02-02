Фургон врезался в толпу в Шанхае

Утром в пятницу загоревшийся минивэн с 6 пассажирами вылетел с дороги на тротуар и въехал в толпу пешеходов в одном из самых оживленных районов Шанхая.
18 человек пострадали, трое из них серьезно. Внутри фургона были обнаружены баллоны с газом, при этом причиной возгорания минивэна стало курение водителя в салоне.
Как сообщает полиция, за рулем находился ранее не судимый 40-летний местный житель. Теперь он подозревается в незаконной транспортировке легковоспламеняющихся веществ.
Инцидент произошел во время визита в Шанхай британского премьер-министра Терезы Мэй.