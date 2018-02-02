В Волгограде, в котором каждая улица и каждый дом - отдельный боевой рубеж, который нужно было отстоять чаще всего ценою жизни во время сражения, вошедшего в историю как Сталинградское, состоялся военный парад, посвященной победе в этой битве. В нем участвовали служащие округа, курсанты училищ, военнослужащие-женщины. На трибунах были жители города-героя и, разумеется, ветераны войны, которых с каждым годом становится все меньше.

Шествие было посвящено и памяти павших, и чествованию мужества мирных жителей, на дома которых только с августа по октябрь 42-го года было сброшено 50 тысяч авиабомб.

Баталия стоила жизни более двум миллионам человек. Сталинградское сражение продолжалось 200 дней и ночей. Кровь и мужество солдат - вклад, внесенный народом в достижение, как его называют историки, коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, подвиг тех, кто в ней участвовал, вошел в коллективную память стран европейского континента.