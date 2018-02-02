Владимир Путин радуется решению CAS

Владимир Путин заявил, что решение Спортивного арбитражного суда не может не радовать, ведь, по его словам, оно подтверждает позицию России о "чистоте" в плане применения допинга большинства российских спортсменов. Но при этом Путин заметил, что от эйфории следует воздержаться и с уважением относиться к оппонентам России по этому делу.

МОК выразил сожаление решением арбитража, и заявлено, что этот вердикт будет оспорен в федеральном суде Швейцарии. Вердикт не означает автоматического участия оправданных спортсменов в грядущей Олимпиаде.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя позицию МОК, заявила, что у этого заявления, как она сказала, "уши торчат".

Санкции МОК в отношении еще 11 российских спортсменов CAS подтвердил. Россия планировала отправить на игры в Пхенчхан свыше 500 спортсменов, МОК же допустил к состязаниям 169 атлетов. Олимпиада открывается через неделю.