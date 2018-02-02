В Новой Зеландии разбушевался циклон

Огромные волны обрушились на городок Нельсон в Новой Зеландии. Циклон разбушевался на побережье Южного острова в четверг 1-ого февраля. Сильный ветер сбивал с ног прохожих, а высота волн, которые разбивались о причал, превышала человеческий рост. Штормом вынесло на берег небольшую яхту. Стихия спровоцировала сильные дожди. Затопленным оказался Данидин, город на юге страны. В округе Буллер на западном берегу острова власти были вынуждены объявить чрезвычайное положение. Дороги между населенными пунктами затопило из-за стихии. Новозеландские власти заявили, что работы по устранению последствий циклона уже начались. Метеорологи предупреждают, что в пятницу стихия направилась на юго-восток страны.