Правосудие для всех

В Румынии не прекращаются протесты и манифестации против грядущей судебной реформы, которая, по мнению недовольных, связана с нежеланием по-наcтоящему искоренять коррупцию в стране. В Директорате по антикоррупционной деятельности царят, несмотря на происходящее, боевые настроения. Его руководительница, Лаура Кёвеси, несмотря на оказываемое на нее давление, оставлять свой пост не собирается. Об этом она прямо заявила в интервью euronews.

"Если те предложения, с которыми многие протестующие не согласны, пройдут и станут законом, мы не сможем столь же эффективно, как и прежде, искоренять коррупцию. Когда поправки, которые расширяют полномочия Минюста в отношении прокурорского надзора будут приняты, у нас уменьшится возможность вести независимое расследование и пользоваться соответствующим юридическим инструментарием".

Нынешняя правящая коалиция, которую возглавляют социал-демократы, отрицает в факте внесения поправок любой умысел. Вместе с тем и Еврокомиссия, и Евросовет выразили по поводу грядущих изменений законодательства свои опасения.

Что же именно изменится, если изменится, для Лауры Кёвеси и ее сотрудников? "Обычно мы проводили операции, когда предполагаемых нарушителей закона мы брали с поличным. Но если поправки, о которых мы говорим, буду приняты, мы не сможем больше этим заниматься. Потому что мы обязаны будет публично объявить о том, что на того-то или такого-то подозреваемого заведено дело. мы обязаны будем заранее оповещать их о том, что мы хоти их взять с поличным или пригласить к нам в сюда, чтобы участвовать в расследовании. И у них будут все возможности знакомиться с содержанием документов и наших бесед", - отвечает Лаура Кёвеси.

Не так давно Конституционный суд Румынии отменил в порядке надзора ряд поправок, вызывавших наибольшее недовольство. Но борьба не закончена, поскольку грядет реформа уголовного кодекса страны, и это тоже может вызвать протесты в румынском обществе.