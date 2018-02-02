Cовершивший в прошлом году наезд на группу мусульман перед мечетью в Лондоне Даррен Осборн признан виновным в убийстве и покушении на убийство. В пятницу ему будет вынесен приговор. По мнению полиции, имел место тракт.

Сообщается, что Осборн проникся ненавистью к мусульманам после просмотра телевизионного сериала, где в неприглядном виде изображались британцы пакистанского происхождения. Имам мечети, возле которой разыгралась трагедия, заявил, что удовлетворён решением суда: "Я определённо чувствую, что правосудие осуществилось. Он предстал перед судом, ответил за своё преступление, и будет за него наказан должным образом после вынесения приговора. Это лучшее, на что можно было надеяться".

19-го июня Осборн на взятом на прокат фургоне наехал на группу возвращавшихся с ночной молитвы мусульман. В результате этого один человек погиб, ещё двенадцать получили ранения. Местные жители вышли тогда на марш солидарности с мусульманской общиной.