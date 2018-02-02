Кале: битва мигрантов

Французский Кале охватили беспорядки в ночь с четверга на пятницу. Столкновения начались в нелегальном лагере мигрантов, а затем продолжились и на улицах города.

Драка вспыхнула между выходцами из Афганистана и Эритреи. Всего в столкновении участвовали около сотни человек. Конфликт произошел во время раздачи еды.

Жерар Коллон, министр внутренних дел:

"Уровень насилия в Кале достиг такого пика, с которым мы никогда не сталкивались. Таким образом, да, ситуация здесь крайне напряженная. В Германии за последние три года 300 000 человек получили отказ в предоставлении убежища, они прибыли сюда (во Францию). Это значит, что если у нас не будет необходимого законодательства, мы не сможем решить эту проблему".

В результате конфликта пострадали более 20-и нелегалов. Пятеро из них получили пулевые ранения, состояние четверых врачи оценивают как критическое.

Полтора года назад лагерь был расформирован, однако в "Джунглях Кале" продолжают проживать около 600 мигрантов.