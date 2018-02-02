Румынский "Марш надежды" в борьбе с коррупцией

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Софи Клодэ, евроньюс: “На этот раз мы с вами отправимся в Румынию. В прошлом году эта страна боролась с политической нестабильностью и протестами против попыток правительства изменить систему правосудия в государстве.

Предложенная руководством страны реформа судебной системы направлена на борьбу с коррупцией на высшем уровне и с организованной преступностью.

Недавно Конституционный суд вмешался, чтобы отменить ряд противоречивых поправок, но не все.

Дело в том, что румыны крайне недовольны длящимся не первый год неэффективным руководством страной и коррупцией лево-центристской Социал-демократической партии.

Например, лидер партии Ливиу Драгня сейчас не может занимать никакие посты. У него более чем сомнительная репутация.

Он был признан виновным в махинациях на выборах в 2016 году, сейчас в отношении него ведется следствие по делу о злоупотреблениях с фондами Евросоюза, а также предъявлены обвинения в обмане государства.

И он такой не один.

Слева направо, весь политический спектр, от школ и больниц до государственных органов, вся Румыния поражена коррупцией.

Страна, как никогда ранее, расколота на два лагеря: коррумпированных чиновников и борцов с коррупцией, неподкупных прокуроров и судей.

В Румынии прошли самые масштабные с 1989 года демонстрации.

Десятки тысяч человек неоднократно выходили на улицы, чтобы сказать: “Хватит!”

Партнеры Румынии, от Европы до Соединенных Штатов, также предостерегали это восточноевропейское государство, чтобы оно не отступало от своих обязательств по борьбе с коррупцией.

В конце концов, уважение верховенства закона было одним из главных условий вступления Румынии в ЕС в 2007 году.

Справится ли Румыния с этими проблемами? Расследование нашего корреспондента Ганса фон дер Брели.

“Нашей страной управляет мафия. Многие из тех политиков, которые сейчас находятся у власти (главным образом, члены правящей Социал-демократической партии), имеют серьёзные проблемы с законом. Они продвигают свои реформы лишь для того, чтобы оградить себя от этих проблем. Увы, это мнение, высказанное манифестантом Тудором Карстою, разделяют далеко не единицы как в Румынии, так и за её пределами.

В высших эшелонах власти этой страны немало фигурантов дел о коррупции, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве со средствами из фондов ЕС. Всё те же лица, тех же политиков… Именно они инициировали масштабную реформу законодательной системы.

В Бухаресте мы встретились с Аттилой Биро – одним из главных в стране изобличителей коррупционеров. Он руководит большой командой, состоящей из журналистов, блогеров, экспертов и аналитиков. В рамках проекта Rise они ведут собственное расследование в отношении Ливиу Драгни, стоящего у руля партии СДП.

Ливиу Драгня – самый влиятельный политик в Румынии на сегодняшний день. Именно он фактически контролирует строительную компанию Tel Drum. Эту секретную информацию предоставили нам румынские спецслужбы. Год от года предприятие росло за счёт сотен миллионов евро, поступавших из государственного и регионального бюджетов, в том числе – из бюджета уезда Телеорман, в котором родился сам Драгня”, – говорит Биро.

“Компания Tel Drum заплатила несколько десятков тысяч евро за обслуживание роскошного люксового автомобиля сына Драгни. Мы также выяснили, что из государственного и местного бюджетов в распоряжение компании поступило почти 400 миллионов евро, которые в конечном итоге осели в карманах его друзей и сына”, – отвечает руководитель проекта Rise на вопрос о личной выгоде политика от совместных со строительной компанией афёр.

Наш путь пролегает через уезд Телеорман. Это крепость, бастион Ливиу Драгни. Румынские “антикоррупционные бригады” ведут расследование в отношении Драгни и топ-менеджеров Tel Drum как предполагаемых организаторов преступной сети. Сам политик называет это расследование “атакой на правительство”, цель которой, по его словам, – уничтожить правящую партию.

От люксового автомобиля – до целого острова

На реке Дунай на борт нашего судна мы берём Кармен Думитреску – журналистку, которая познакомит нас с подробностями “дела Белина (по названию острова – о теневых лизинговых контрактах и незаконной передачи госсобственности частным компаниям.

“Суть дела в том, что в начале остров Белина принадлежал румынскому государству. Но как только Драгня возглавил министерство регионального развития (в котором пост госсекретаря занимала госпожа Севил Шайдех), он тут же подписал разрешение на аренду острова компанией Tel Drum. А ей, как мы подозреваем, тайно управляет именно Драгня”, – объясняет Кармен Думитреску.

Наш местный проводник не решился назваться своим настоящим именем, представившись нам Георгом, и предпочёл скрыть своё лицо под маской.

“Раньше мы рыбачили, делали из улова шашлыки прямо на острове. Теперь здесь стоят заборы. Как только с Tel Drum заключили сделку, появились ограждения. У сотрудников компании есть доступ в акваторию острова, а у нас – нет”, – говорит рыбак.

Это лишь вершина айсберга. Активисты по борьбе с коррупцией уверены: Драгня и Tel Drum разработали преступную схему, по которой, не имея на то законных оснований, они получали госзаказы на проведение дорожных работ.”

Махинации с деньгами Евросоюза

Так, на эти самые нужды из фондов Евросоюза было выделено свыше 20 миллионов евро.

Заподозрив неладное, к расследованию подключилась Европейская служба по борьбе с мошенничеством OLAF. Брюссель хочет вернуть свои деньги назад.

“Это деньги европейских налогоплательщиков. Дороги строила компания Tel Drum с подачи Ливиу Драгни по мошеннической схеме. Счета оплаты были поддельными, запрашиваемая цена на работы была завышена. Можно проследить, как именно осуществлялись махинации. Поэтому дело расследует румынское управление по борьбе с коррупцией”, – продолжает Кармен Думитреску.

Мы делаем остановку в Турну-Мэгуреле – родном городе Драгни, где он делал свои первые шаги в политике. Пара вопросов горожанам, – и становится ясно, почему Драгне не стоит рассчитывать на их поддержку.

“Было бы неплохо сместить этого усача Драгню, который издевается над жителями Телеормана. Из-за него мы обнищали. Мне 53 года, я не могу найти работу. Её попросту здесь нет из-за таких, как он. Они насмехаются над нами, над страной. А мы продолжаем голосовать за эту партию социал-демократов. Поэтому наши дети покидают страну. Поэтому сложилась такая ситуация. Мы должны вернуть утерянное достоинство, показать им, что мы не бесхребетные и поставить их на место”, – говорит местный житель.

Скандальная судебная реформа

Привлекать к ответственности нечистых на руку чиновников – миссия Национального управления по борьбе с коррупцией. За последние пять лет его следователи довели до суда дела против 70 высокопоставленных лиц, в числе которых – премьер-министр страны, два зама главы правительства, 11 министров и более 50 депутатов парламента.

Во главе управления – вице-чемпионка Европы по баскетболу Лаура Кьовеши. Работа не оставляет времени на любимую игру. Но ей удаётся сохранять быстроту реакции. Когда правительство заговорило о судебной реформе, она тут же забила тревогу.

“Я считаю, что эти поправки основаны не на желании реальных изменений. Это ответ на недавние разбирательства, инициированные нашим управлением. Это реакция на вердикты судей по последним делам. В ходе многих расследований мы собирали доказательный материал при помощи операций с внедрением подставных лиц, например. Только представьте, мы больше не сможем применять подобные инструменты. Причём, это помешает раскрывать дела не только о коррупции, но и о незаконном обороте наркотиков, торговле людьми или киберпреступности. Они нарушают механизм правосудия, они уничтожают инструменты, которые мы используем в нашей профессии”, – утверждает директор учреждения.

Лаура Кьовеши подвергается нападкам социал-демократов за якобы политическую предвзятость.Однако борцы с коррупцией обличают представителей и противоборствующего лагеря.

Невзирая на политическую принадлежность

Нас пригласил архитектор Шербан Маринеску. Объединившись с коллегами, он принял участие в открытом тендере на реконструкцию одной из площадей в городе Рымнику-Вылча, мэр которого – консерватор. Когда с архитекторов потребовали определенную сумму денег, те решили вывести взяточников на чистую воду и обратились к активистам.

“Мы выигрываем конкурс: разрабатываем проект, представляем его… А потом один парень приходит и говорит: вы должны отдать мне десять процентов просто потому, что это мой город”, – рассказывает Шербан Маринеску. – “Он (мэр) что-то написал на клочке бумаги, положил его на стол перед нами и сказал: “Наверное, вам нужно это прочесть”. Мой друг немного смутился. Он снимал происходящее на скрытую камеру и изо всех сил пытался запечатлеть написанное. Он прочёл этот клочок бумаги и произнёс: “Хорошо, вы получите десять процентов”. Затем мэр расслабился и заговорил о том, как бы было здорово, если бы мы стали партнёрами, и что мы могли бы вместе сделать”, – завершает своё повествование архитектор.

Мэра-взяточника посадили в тюрьму. Это значит, что у Румынии есть шанс на победу в этой борьбе. Вот почему эти люди назвали свою акцию протеста “Маршем надежды”.

Протестное движение ещё живо

Впереди колонны марширует активист, приехавший из Клужа, – города в 450 километрах от Бухареста. Он провёл 11 дней в пути, чтобы поучаствовать в акции, которую организовали НКО с помощью соцсетей. Вот как он отвечает на вопрос, почему в его руках флаг ЕС. “Мы – часть Европы. Мы против линий разграничения между Румынией и Евросоюзом, между Западом и Востоком. Мы – часть Евросоюза и хотим ей оставаться”, – настаивает демонстрант.

Пешком, на машине, автобусе; поездом или самолётом – все эти люди прибыли сюда – в Бухарест – в день антикоррупционного марша. Как и эти участники акции. “Мы из Сибиу (из Трансильвании, центра Румынии), – говорит эта девушка. – Мы выступаем против формальной демократии. Мы за демократию в действии, реальную демократию. Мы не желаем быть подобием Польши или Турции”.

Люди, собравшиеся у штаба социалистов, объясняют, что изменения в законодательстве делаются лишь для того, чтобы спасти Ливиу Драгню и его соратников, замешанных в махинациях, от тюрьмы.

Той же точки зрения придерживается Диана Мария Войку, член “НКО Инициатива Румынии. “Новые законы позволят политикам контролировать судебную систему. Это значит, что все коррумпированные чиновники в правящей коалиции получат возможность избежать судебного преследования”, – считает она.

В месте, скрытом от посторонних глаз, мы встретились с молодыми людьми из организации под названием “Коррупция убивает”. Посредством соцсетей они пополняют ряды своих сторонников. Активисты заметно нервничают. До начала акции остаётся несколько минут. Это будет настоящая проверка на прочность. Живо ли протестное движение в Румынии?

“Подобные модификации судебной системы – это первый шаг к диктатуре. Она была в нашей стране, и мы заплатили за неё кровью в 1989-ом. Прошло больше 20 лет. А мы снова вернулись в те времена. Потому я сражаюсь, я борюсь”, – демонстрирует свой решительный настрой Анжи Шербан из организации “Коррупция убивает”.

Ей вторит Флорин Бадита: “Наша законодательная система только начала работать. А они хотят разрушить её из личных интересов. Мы этого не допустим”, – уверяет он.

Если в правящих кругах надеялись, что люди устали от акций протеста и решили остаться дома, вместо того, чтобы стоять с плакатами в руках под дождём и снегом, то они ошибались. Только лишь в Бухаресте на улицы вышли почти 50 тысяч человек.

Европейская комиссия и Совет Европы тоже высказывают обеспокоенность. Но Бухарест продолжает гнуть свою линию.

Лидер Социал-демократической партии Ливиу Драгня оставил без ответа нашу просьбу об интервью. Но на неё откликнулся Шербан Николае, представитель СДП в Сенате. Он намекает на связь активистов по борьбе с коррупцией со спецслужбами.

Не все средства хороши в борьбе с коррупцией

«Вести расследование, используя секретные протоколы, данные, добытые спецслужбами – абсолютно незаконно, это злоупотребление. Это как рак в обществе. Такие действия подрывают доверие к органам юстиции, и кроме того – дискредитирует борьбу с коррупцией”, – говорит Шербан Николае.

“Как по-вашему, нужно ли менять руководство управления по борьбе с коррупцией?” – спрашивает корреспондент Евроньюс Ганс фон дер Брели.

“Если Лаура Кьовеши считает, что не делает ничего плохого, используя в своей работе данные спецслужб, то она должна уйти”, – отвечает его собеседник.

“Почему обвиняемые в коррупции не должны содержаться под стражей до суда?”, – интересуется Ганс фон дер Брели.

«Если высокопоставленного чиновника уличили в коррупции, не надо его арестовывать. Сначала нужно предоставить доказательства. Предварительное заключение – это не санкция. Таким способом прокурор демонстрирует свою власть. Как если бы правосудие вершил кто-то с улицы. Да, есть те, кто испытывает удовлетворение, видя на экране телевизора чиновника в наручниках посреди ночи. Как в Древнем Риме, с его гладиаторами на арене… Но это не имеет ничего общего с правосудием. Это месть, политическая борьба, злоупотребление, это всё та же коррупция”, – уверен Шербан Николае

Судей и прокуроров – под контроль

Подавляющее большинство судей и прокуроров выступают против этой реформы. В их числе – Лючия Захария, член Форума судей Румынии.

Мы встретились с ней в столичном ресторане, в котором проводятся экспозиции румынских художников. В своих картинах они, как правило, пытаются изобразить счастливое, благополучное будущее своей страны, будущее мечты, которое так контрастирует с суровой реальностью. Законодательные поправки были приняты без надлежащих консультаций, говорит Захария. И дело не только в отсутствии прозрачности.

“Поправки включают введение некой ответственности судей и прокуроров. И понятие этой ответственности слишком широко. Они могут попасть под санкции. Может дойти и до увольнения. Лично я чувствую себя уязвимой. Уверяю вас, при таких условиях работы любой судья или прокурор будет ощущать то же самое”, – не сомневается Лючия Захария.

Незажившая рана и жажда справедливости

Почему на протяжении двух последних лет румыны снова и снова выходят на улицы? Что ими движет? За ответами на эти вопросы, наверное, стоит прийти сюда – в клуб под названием “Коллектив”.

В 2015 году здесь произошел страшный пожар, унёсший жизни 64 человек. Трагедия вызвала небывалую волну возмущений отсутствием контроля за соблюдением норм пожарной безопасности, халатностью, коррумпированностью властей.

Мало что изменилось с тех пор – считает один из выживших. Разглядывая фото на мемориале жертв, Муму Кристиан Мате делится воспоминаниями: “Эти юноши и девушки пытались выбраться из клуба. Но они остались там – застряли возле двери. Потому что её не могли открыть… Это был ад. Настоящий ад. Мой друг погиб здесь. Есть прямая связь между тем, что произошло, и коррупцией. Потому что мэр дал разрешение на открытие этого клуба, хотя не должен был этого делать. Многие из этих людей умерли в больницах, потому что в здравоохранении страны тоже процветает коррупция . Я хочу справедливости. Это моё единственное требование. Справедливость … Мы жаждем её… как никто другой”.

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