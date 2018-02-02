В Польше обсуждают закон о холокосте

Слово за президентом. В Польше обсуждают принятый сенатом закон об уголовной ответственности за ассоциирование нацистских концлагерей с польским государством.

Закон вводит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет за выражения «польские лагеря смерти» и другие высказывания, которые можно трактовать как попытку возложить на поляков вину за якобы соучастие преступлениям нацистской Германии.

"Концлагеря, в которых были убиты милиооны евреев не были польскими. Холокост для Польши также является невообразимой трагедией. Около 6 миллионов поляков погибли во время Второй мировой войны, половина из которых были евреями", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Кроме этого, документ запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни.

"Мы считаем, что президент Анджей Дуда наложит вето на этот закон. Я призываю к этому от имени партии Гражданская платформа и всего демократического общества Польши. Давайте подождем решения президента в скором времени. Он не должен быть заложником партии Право и справедливость", - заявил сенатор от партии "Гражданская платформа" Томаш Семоняк.

Новый польский закон стал причиной кризиса в отношениях Польши с Украиной и Израилем. Госдепартамент США предупредил, что принятие закона может повлечь за собой последствия для отношений с США, Израилем и другими государствами, а также повредить стратегическим интересам Варшавы.