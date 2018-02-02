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Кипр: гражданство в обмен на инвестиции

Предоставление кипрского гражданства крупным инвесторам благотворно сказалось на экономике страны. Большинство инвесторов, получивших кипрский паспорт – выходцы из России.

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Кипр: гражданство в обмен на инвестиции

Кипр: гражданство в обмен на инвестиции
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