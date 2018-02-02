Иранские женщины вышли на бой с хиджабом

В Тегеране арестованы 29 участниц акции протеста против обязательного ношения хиджаба. В полиции заявили, что их задержали «за нарушение общественного порядка». Ранее в соцсетях появились фото и видео, на которых женщины, будто флагом, размахивают снятыми с себя платками. В правоохранительных органах отметили, что задержанные «подверглись влиянию» пропагандистов, находящихся за границей.

Против «исламского десс-кода» выступает и Фаезе Хашеми Рафсанджани, дочь экс-президента страны, которая ведёт активную борьбу за права иранских женщин.

«Я против обязательного ношения хиджабов и всего того, что навязывают. У каждого должно быть право выбора. Я отношу себя к мусульманским феминисткам. Феминизм подразумевает под собой равенство между мужчинами и женщинами. К нему мы должны стремиться». - утверждает она.

Закон, принятый еще в 1979 году, запрещает женщинам Ирана и любого иностранного государства вне зависимости от их религиозной принадлежности появляться в публичных местах с непокрытой головой. Правда, в последние годы его соблюдение контролирутеся менее строго.