На юге Франции столкнулись вертолёты

Пять человек стали жертвами авиакатастрофы во Франции. В департаменте Вар на юго-востоке страны столкнулись два военных вертолёта, принадлежавших училищу лёгкой авиации сухопутных войск.Одна из «Газелей» полностью разрушилась, вторая сгорела — обломки двух машин упали в 150 метрах друг от друга.

Трагедия произошла в 50 километрах от курортного города Сен-Тропе, рядом с озером Карсэ. На место крушения прибыли спасатели и военнослужащие, а также поисковые вертолёты.

Свои соболезнования семьям погибших высказали министр обороны Франции и президент республики.

Трагедия является одной крупнейших по числу жертв во Франции за последние годы. Её причину сейчас выясняют. Версия о столкновении в воздухе, по мнению экспертов, наиболее вероятна, но не подтверждена.