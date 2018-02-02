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Франция

На юге Франции столкнулись вертолёты

Две военных машины выполняли учебный полёт, причина трагедии пока неизвестна

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На юге Франции столкнулись вертолёты

Вертолёт жандармерии садится рядом с местом крушения
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Reuters
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Пять человек стали жертвами авиакатастрофы во Франции. В департаменте Вар на юго-востоке страны столкнулись два военных вертолёта, принадлежавших училищу лёгкой авиации сухопутных войск.Одна из «Газелей» полностью разрушилась, вторая сгорела — обломки двух машин упали в 150 метрах друг от друга.

Трагедия произошла в 50 километрах от курортного города Сен-Тропе, рядом с озером Карсэ. На место крушения прибыли спасатели и военнослужащие, а также поисковые вертолёты.

Свои соболезнования семьям погибших высказали министр обороны Франции и президент республики.

Трагедия является одной крупнейших по числу жертв во Франции за последние годы. Её причину сейчас выясняют. Версия о столкновении в воздухе, по мнению экспертов, наиболее вероятна, но не подтверждена.

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