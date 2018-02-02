ФБР опасается доклада республиканцев

В США ожидают в пятницу публикации документа, где говорится о предвзятости ФБР в отношении президента страны Дональда Трампа. Четырёхстраничный секретный меморандум, подготовленный республиканцами, был представлен в комитете Конгресса по разведке, где проголосовали за его обнародование.

Спикер палаты представителей Пол Райан так прокомментировал содержание документа: «Речь не идёт об обвинениях наших учреждений, нашей системы правосудия. В этой записке не выносится обвинительное заключение ФБР, Министерству юстиции. В ней не ставится под сомнение расследование Мюллера или заместителя генерального прокурора».

Между тем, в ФБР выступают резко против публикации меморандума, заявляя, что под угрозу поставлена репутация организации. В лагере демократов звучат призывы отстранить от должности главу спецкомитета по разведке республиканца Дэвида Нунеса, выступившего за публикацию: «Они выпускают фальшивую записку, которая не соответствует действительности, но ссылается на некоторые факты, способные дискредитировать. Поэтому Департамент юстиции и ФБР назвали эти действия небезопасными и безрассудными, так делать нельзя».

По данным СМИ, в документе выдвигаются обвинения в адрес высокопоставленных сотрудников ФБР, якобы допустивших неправомерные действия в ходе расследования предполагаемого «российского вмешательства» в предвыборную президентскую кампанию в США в 2016-м году.

Помимо ФБР, соответствующее расследование проводит аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса.