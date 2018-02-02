Молодые киприоты не хотят голосовать

Из числа молодых киприотов — 18–19-летних граждан греческой части острова — более 40 тысяч имеют право голосовать. Для этого, однако, необходимо зарегистрироваться. И это сделали лишь 10,5 тысяч человек. Ранее участие в голосовании было обязательным, но весной прошлого года парламент Кипра отменил меры принуждения. Молодёжь не преминула этим воспользоваться:

«Я не голосовал и голосовать не буду, политика мне не интересна». «Я особо не интересуюсь политикой, как и моя семья. Я не голосовал. Посмотрим, может в будущем я и буду ходить на выборы, но вряд ли».

«Я голосовал в прошлое воскресенье, приду и в это. Я уверен, что нам, молодым, необходимо голосовать — потому что неявка это не протест, ты просто сам себя выключаешь из общественной жизни». «Я голосовал впервые. Это был мой собственный выбор, я хотел голосовать, потому что я хочу участвовать в голосовании как гражданин».

Неявка в целом, среди всех возрастных групп, достигала в первом туре 30%. Одной из главных причин аналитики считают отсутствие внятного решения кипрского вопроса. Кроме этого, большую роль сыграли последствия финансового кризиса и многочисленные коррупционные скандалы.

Как передаёт наш корреспондент Марис Иоанну, «Трое из каждых четверых молодых избирателей в возрасте 18-19 лет не стали регистрироваться в списках избирателей, таки образом повернувшись спиной к президентским выборам».