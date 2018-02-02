Apple: рекордная прибыль

Компания Apple зафиксировала рекордную прибыль в первом квартале финансового года.

Чистая выручка компании под руководством Тима Кука составила 20 млрд. долларов, а общий объем продаж превысил 88 млрд. долларов, что на 13% выше чем, за аналогичный период годом ранее.

Глава Apple Тим Кук заявил, что считает квартал "чрезвычайно успешным". И это при том, что в целом продажи iPhone оказались несколько ниже (-1%), чем прогнозировалось.

Однако тот факт, что флагманская модель iPhone Х стала заметно дороже, чем предыдущие модели смартфонов от Apple, во многом позволил компании получить рекордную квартальную прибыль. И даже несмотря на недавний скандал, когда пользователи уличили "яблочный" бренд в намеренном занижении быстродействия старых аппаратов.

В ходе общения с журналистами Тим Кук заявил, что по итогам каждой недели с момента выхода iPhone X является самым продаваемым смартфоном компании. Он также добавил, что линейка iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus принесла самый большой доход за всю историю существования iPhone.

Applе реилизовала за прошедший квартал 77,3 млн. смартфонов iPhone, а средняя цена благодаря iPhone X выросла с 695 долларов (годом ранее) до 796 долларов.