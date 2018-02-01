ОАЭ пополнили книгу Гиннеса еще одним рекордом – самой длинной тарзанкой в мире.

1 февраля в эмирате Рас-Аль-Хейма в ОАЭ открылась самая длинная канатная дорога в мире – протяженностью 2,83 км (что приравнено к длине 28 футбольных полей). Новый аттракцион расположен в горах Джебель Джайс и уже вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Предыдущий рекорд 2,2 км принадлежит тарзанке Тороверде в Пуэрто Рико. Как ожидается канатная дорога, состоящая из двух линий, будет обслуживать 200 человек в день или 100 тысяч – в год. Стоимость одного спуска составит 650 дирхамов (US$ 178), время в пути – от двух до трех минут. Максимальный вес экстремала – 150 кг, минимальный – 45 кг.