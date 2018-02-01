Samsung собрался «майнить» всерьёз

«Самсунг» всерьёз берётся за криптовалюты: южнокорейская компания начинает производство чипов, предназначенных специально для их добычи — майнинга. Первый покупатель — неназванная китайская компания.

Подчёркивается, что «Самсунг» здесь выступает именно как производитель полупроводников, а не как разработчик схемы, хотя корейцы ранее представили несколько концептов майнинговых станций, в том числе «ферму» из серийных смартфонов.

Согласно опубликованному в среду отчёту за прошлый год, «Самсунг» стал ведущим мировым производителем чипов и полупроводников, обогнав лидировавший четверть века «Интел».