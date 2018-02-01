ФБР уполномочен заявить

Федеральное бюро расследований выразило сомнения в достоверности документа, который, как говорят сторонники американского президента, может содержать свидетельства предвзятости спецслужб США в отношении Трампа. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В нем отмечается, что сотрудникам "была предоставлена лишь ограниченная возможность изучить меморандум за день до того, как комитет проголосовал за его публикацию. Мы серьезно обеспокоены пропуском фактов, которые фундаментально влияют на точность документа".

Комитет по делам разведки Конгресса, в котором у республиканцев большинство в обеих палатах, проголосовал за публикацию меморандума. Дональд Трамп должен это решение завизировать, это входит в прерогативу президента.

В меморандуме имеется подтверждение решения о начале наблюдения за Картером Пейджем, сотрудником предвыборного штаба Трампа. Это решение, судя по всему, было принято на основании так называемого "российского досье", собранного Кристофером Стилом.

Именно это решение впоследствии послужило отправной точкой для начала более полного расследования, которое в настоящее время ведет спецпрокурор Мюллер, В США его окрестили как "Russia-гейт".