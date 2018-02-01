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Швейцария

Апелляции 28 российских спортсменов удовлетворены

В Спортивный арбитражный суд (CAS) подали апелляции 42 российских атлета, слушания проходили в ускоренном режиме.

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Апелляции 28 российских спортсменов удовлетворены

Апелляции 28 российских спортсменов удовлетворены
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Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение удовлетворить апелляции 28 российских атлетов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.

Спортсмены были отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) по итогам расследования комиссии МОК.

Тем временем в Пхенчхан прибыли российские саночники и шорт-трекисты. Олимпийская деревня уже открыта накануне. Российские спортсмены будут выступать в нейтральной форме и под олимпийским флагом.

XXIII Зимние Олимпийские игры начнутся 9-го февраля, они продлятся 16 дней.

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