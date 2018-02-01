"Угрозы не было!"

Маневры Су-27 Воздушно-космических сил РФ 29 января над Черным морем были стандартными, законными и безопасными для американского самолета-разведчика ЕР-3Е, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Хотели бы напомнить, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации", - отметили в министерстве.

Как сообщалось ранее, 29 января около полудня российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем американский самолет ЕР-3Е Aries II, направлявшийся к границе РФ. Как отметили в Минобороны России, после того, как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета в сторону от границы воздушного пространства РФ, Су-27 вернулся на аэродром.