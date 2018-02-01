Воссоединение семей беженцев в ФРГ отложено

Германия продлила запрет на воссоединение беженцев, находящихся в стране, со своими семьями. Он будет действовать до 31 июля 2018 года.

Такое решение принял Бундестаг в четверг. "За" проголосовали 376 парламентариев, против - 296.

О его продлении ранее договорились консервативный блок Христианско-

демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии.

"Да, мы нашли компромисс. Для нашей партии было важно легализовать воссоединения мигрантов с семьями, а для СДПГ - то, что такая процедура была бы возможна в принципе", - заявил Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер.

"Единственная причина продления запрета заключается в том, чтобы мы успели разработать новый регламент, по которому начиная с 1 августа 2018 года члены семей мигрантов, находящихся под защитой ФРГ, смогли легально въехать в нашу страну, - заявила депутат СДПГ Эва Хёгль.

С 1 августа мигранты, которые пользуются ограниченной защитой в ФРГ, смогут перевезти в Германию своих родственников, однако этот контингент будет ограничен 1 тысячей человек в месяц. Как будет осуществляться регулирование притока близких и родных беженцев, пока детально не проработано, и будет обсуждаться после формирования нового правительства.