Возлюбленные гениев

В московском Музее русского импрессионизма открылась выставка "Жены". Женские образы, воплощенные Репиным, Серовым, Кустодиевым и другими художниками, будут радовать посетителей до середины мая.

Каждая картина рассказывает свою особую романтическую историю. Портрет Марии Петровой-Водкиной наполнен нежными чувствами. Ее муж ласково называл свою музу Марой.

Юлия Петрова, директор музея:

"Он так любил свою Мару, он писал ей такие письма, которые, наверное, мечтает каждая женщина получать. Он обращал к ней такие слова, которые мало кто из нас слышит, наверное, от своих мужей и от своих мужчин".

На выставке представлены около 50 портретов возлюбленных русских живописцев. 15 из них привезены из других музеев, почти столько же из частных собраний русских и зарубежных коллекционеров. Все работы написаны в конце XIX - начале XX века.

Одна из особенностей выставки - ароматы. Посетители смогут почувствовать, как пахнет гроза, сад после дождя или полевые цветы, представленные на картинах.

В течение всего периода выставки будет действовать бесплатный аудиогид.