Уровень антисемитизма растет

Антисемитские настроения в Соединенном королевстве продолжают расти на протяжении последних трех лет и в 2017 Великобритания поставила новый рекорд. За прошлый год благотворительные организации королевства зарегистрировали около 1400 преступлений на почве ненависти в отношении евреев, треть из них (34%) - нападения с применением насилия.

Во Франции в прошлом году статистики отметили сокращение актов насилия на почве расизма в целом. Так, Министерство внутренних дел отмечает спад на 16 % по сравнению с 2016. Об этом говорится в отчете ведомства, который был опубликован в среду. Однако инциденты с применением насильственных действий в отношении евреев и мусульман продолжают расти. Такая тенденция французского общества видна не только на этом графике, но и на улицах.

В начале этой недели двое неизвестных избили 8-летнего еврейского мальчика, который возвращался из школы. Инцидент произошел в Сарселле недалеко от Парижа.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил произошедшее и выразил поддержку еврейской общине Франции.