Спорный закон о Холокосте

Польский сенат в четверг утром одобрил законопроект, который вводит наказание за ложные, по мнению Варшавы, обвинения поляков в причастности к Холокосту.

Речь не только о корректности формулировок вроде «польских концлагерей», которые предлагается заменить на «лагеря на территории Польши». Законопроект затрагивает и участие польских националистов в еврейских погромах.

В правительстве обещают, что процессу осмысления истории документ не помешает:

«Ничто не угрожает изучению прошлого. На анализ и изучение, включая самые чёрные, позорные страницы польской истории, это никак не повлияет», — заявил замминистра юстиции Марцин Вархол.

А вот оппозиционеры в этом не уверены:

«Не должно существовать законов, которые угрожали бы свободе обсуждения. Но этот проект сформулирован так, что дискуссии по этой теме могут быть пресечены — причём не только в Польше, но и за границей. Именно этого мы очень опасаемся», — говорит сенатор Марек Боровский.

В 1990-х годах были обнародованы свидетельства непосредственной причастности польских националистов к целому ряду еврейских погромов, которые ранее приписывали гитлеровцам. Несколько лет назад президент Квасьневский принёс извинения за это.

Однако нынешний глава государства Анджей Дуда назвал подобные обвинения ложью. Именно ему на подпись сейчас ляжет этот законопроект. Обсуждение нового закона уже привело к обострению дипломатических отношений между Польшей и Израилем.