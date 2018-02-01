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Никита Белых: 8 лет

Бывший губернатор Кировской области приговорен к 8 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в получении взяток.

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Никита Белых: 8 лет

Никита Белых: 8 лет
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К восьми годам колонии сторого режима приговорен Никита Белых. Пресненский районный суд Москвы признал бывшего губернатора Кировской области виновным в получении взяток, однако оправдал его по одному из эпизодов. В связи с этим Генпрокуратура отметила, что, возможно, обжалует вердикт. Защита бывшего чиновника также заявила о намерении подать апелляцию.

При отбывании срока будет зачтено время, которое Белых провел под стражей. В июне 2016 года бывший губернатор был задержан при получении 150 тысяч евро от предпринимателя Юрия Зудхаймера. Свою вину Белых не признал, утверждая, что против него была организована провокация.

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