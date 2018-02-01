Попокатепетль проснулся

В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль, расположенный меньше чем в сотне километров от столицы страны. Жители Мехико даже увидели столб дыма, который поднимается из кратера на трёхкилометровую высоту.

В населённых пунктах, расположенных ближе к горе, очевидцы говорят об очень сильном грохоте, которым сопровождался выброс пепла.

Власти Мексики пока присвоили извержению «жёлтый» уровень: это значит, что непосредственной опасности для граждан нет, но необходимо пристально следить за развитием ситуации.