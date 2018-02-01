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Бельгия

Лула да Силва лидирует в соцопросах

Бывший президент Бразилии Лула да Силва лидирует в соцопросах среди претендентов на пост главы государства, нресмотря на обвинения в коррупции и вынесенный приговор.

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Лула да Силва лидирует в соцопросах

Лула да Силва лидирует в соцопросах
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По данным последних опросов, бывший президент Бразилии Лула да Силва пользуется наибольшей поддержкой избирателей. И это несмотря на то, что суд второй инстанции оставил в силе и даже ужесточил вынесенный ему приговор. 

При этом треть избирателей заявили, что вообще не пойдут голосовать: разочарованные чередой коррупционных скандалов, они не видят достойного кандидата.

Лула приговорён к 12 годам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег, но до окончания рассмотрения очередной апелляции останется на свободе. Вину свою он не признаёт, называет процесс "политическим" и всё ещё полон решимости принять участие в выборах главы государства 7 октября.

В Бразилии проходят акции в поддержку некогда популярного президента: их участник жаждут его возвращения. 

Но активны и противник Лулы, требующие его заключения в тюрьму. 

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