Лула да Силва лидирует в соцопросах

По данным последних опросов, бывший президент Бразилии Лула да Силва пользуется наибольшей поддержкой избирателей. И это несмотря на то, что суд второй инстанции оставил в силе и даже ужесточил вынесенный ему приговор.

При этом треть избирателей заявили, что вообще не пойдут голосовать: разочарованные чередой коррупционных скандалов, они не видят достойного кандидата.

Лула приговорён к 12 годам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег, но до окончания рассмотрения очередной апелляции останется на свободе. Вину свою он не признаёт, называет процесс "политическим" и всё ещё полон решимости принять участие в выборах главы государства 7 октября.

В Бразилии проходят акции в поддержку некогда популярного президента: их участник жаждут его возвращения.

Но активны и противник Лулы, требующие его заключения в тюрьму.