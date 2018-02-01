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Lactalis: скандал разрастается

Новые подробности скандала вокруг компании Lactalis, продукция которой на заводе в Краоне была поражена сальмонеллой ещё 12 лет назад.

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Lactalis: скандал разрастается

Lactalis: скандал разрастается
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Уже 12 лет назад бактерии сальмонеллы были обнаружены на одном из заводов французского молочного концерна Lactalis. Эту информацию подтвердил в своём интервью глава компании Эммануэль Бенье, признав возможность заражения продукции – детского питания:

– Вы находили сальмонеллы в период с 2005 по 2017 год?

– Да, на оборудовании. Поэтому нельзя исключать, что в этот период дети могли употреблять заражённое молоко.

За это время, по данным института Пастера, произошли две эпидемии сальманеллёза, а также имели место 25 отдельных случаев. Теперь представители потребительских организаций добиваются отставки Бенье.

«Детей травили сальмонеллой, возможно, целых 10 лет в более чем 80-ти странах мира. И господин Бенье должен взять на себя ответственность за это, мы настаиваем на его немедленной отставке».

«Он почти представляет себя жертвой, обвиняет другие компании, и ни за что не берёт на себя на себя ответственность, хотя у них этот завод с 2005 года, и было известно, что там есть сальмонелла».

После того, как в прошлом году о наличии сальмонеллы на заводе стало известно, и вокруг компании Lactalis разразился скандал, из продажи было изъято 12 миллионов банок детского питания. Но, по мнению тех, кто приобретал его, такие действия следовало предпринять значительно раньше.

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