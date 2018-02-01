По следам «азартной» мафии: итальянские правоохранительные органы провели масштабную операцию против организованной преступности. За решёткой оказались более 30 человек. Среди них центральная фигура — предприниматель из Палермо, который с помощью коза-ностры организовал масштабную сеть игорных агентств — более 700 по всей Италии. Чистая прибыль превышала миллион евро ежемесячно. Заметная часть дохода поступала на счета мафии.

В прошлом году он уже привлекал внимание полиции по другому делу, также связанному с тем, как организованная преступность отмывает незаконные доходы с помощью онлайн-казино.