Венгры - о польском законе о Холокосте

Штраф и лишение свободы сроком на три года теперь грозят тем, кто заявит о причастности поляков к Холокосту. Соответствующий законопроект в четверг одобрил польский сенат. Документ вызвал бурную реакцию во многих странах. Обсуждают его и в Венгрии, где в годы Второй мировой было убито более 70 процентов еврейского населения – всего 550 тысяч человек.

Ласло Карсай, историк: "Для меня как для историка и либерала недопустимо, когда человеку угрожают тюрьмой за то, что он или она выражает свое мнение, основываясь на исследовательских данных. Польские законодатели идут по турецкому пути. Там можно на три годы угодить в тюрьму, если заявить, что армяне подверглись геноциду со стороны турок".

В соответствии с законопроектом запрещается называть нацистские лагеря польскими. Наказание вводится также за отрицание Волынской резни и за пропаганду идеологии сторонников и последователей Степана Бандеры.

Андраш Домани, журналист: "Они используют историю как политическое средство. Польское правительство не считает историю наукой, для них это инструмент национального сознания. Они хотят прекратить любые разговоры о том, что некоторые поляки сотрудничали с нацистским режимом и участвовали в убийствах евреев".

Теперь одобренный сенатом документ ляжет на подпись президенту Анджею Дуде, который ранее заявил, что у страны есть право "защищать историческую правду".