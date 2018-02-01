Москва готова к ЧМ по футболу

Москва готова к чемпионату мира по футболу. К такому выводу пришла комиссия ФИФА, которая в четверг завершила финальную инспекцию столичных объектов. Матчи чемпионата мира примут у себя два стадиона – "Спартак" и "Лужники". На арене "красно-белых" пройдут четыре игры группового этапа, а также встреча одной восьмой финала.

"Стадион "Спартак" действующий, на нем регулярно организуются матчи клуба. Кроме того, он с успехом принял у себя встречи Кубка Конфедераций. Сейчас вносятся последние штрихи, создается необходимая инфраструктура, готовится нужное техническое оборудование. К Чемпионату мира все будет абсолютно новым", - говорит представитель ФИФА Колин Смит.

В четверг руководство стадиона объявило о начале набора стюардов, которые будут работать на чемпионате мира. Правда, прежде чем они приступят к делу, им придется пройти обучение. Затем они смогут отработать полученные навыки на практике в преддверии "мундиаля" – во время чемпионата России и матчей Лиги Европы.

Матчи ЧМ пройдут в 11 городах - в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Саранске, Калининграде, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде и Волгограде.