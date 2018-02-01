Вода из-под крана против пластика

Брюссель призвал другие города ЕС устанавливать на улицах питьевые фонтанчики, а в ресторанах предлагать воду бесплатно. Еврокомиссия предложила обеспечить, чтобы она поступала по всему Союзу в высоком качестве из-под крана. Тогда люди будут меньше покупать напитки в бутылках и, соответственно, меньше загрязнять природу стеклом и пластмассой.

«Пластиковые бутылки чаще других искусственных предметов встречаются на европейских пляжах, - сказал комиссар по окружающей среде Кармену Велла. - Мы серьёзно относимся к борьбе с мусором из одноразовых пластиковых предметов».

В законах ряда стран ЕС закреплено право на доступ к пресной воде. Если к ним присоединятся остальные, это сэкономит в год 600 млн евро. Но в Испании, например, компания-владелец водопровода может отказать в обслуживании клиенту, которые не платит по её счетам.

«Однажды в наш дом пришли двое полицейские, предъявили постановление суда и перекрыли кран, - сказала Жозефа Фернандес. Я была на девятом месяце беременности, собирался родить, и у меня уже был двухлетний ребенок-астматик, но они оставили меня без воды».

Плохо пока налажено водоснабжение и некоторых этнических общин, например, цыган в Восточной Европе. Представитель Европейского союза общественных служб призвал искоренить такую дискриминацию:

«Мы надеемся, что Европейский Союз и комиссия наберутся мужества и последуют примеру правительства Словении, - сказал Пабло Санчес Сентеллас. - Оно изменило конституцию, чтобы признать право человека на воду конституционным правом».

Еврокомиссии добивается и того, чтобы вода для всех была обеззараженной и чистой. Это сократит число людей, рискующих заболеть из-за неё, с 20 млн до 4,1 млн.