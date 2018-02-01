Демократия: кризис доверия или рост авторитаризма?

Рейтинг уровня демократии The Economist составляется ежегодно на основе анализа данных из практически всех стран мира: исключение составляют лишь карликовые государства (такие как Ватикан или Лихтенштейн).

На основе подробной системы анализа избирательных систем, функционирования властных структур и открытости общества каждой стране присваивается рейтинг от 1 до 10. Страны с рейтингом близким к 10 входят в группу "полных демократий". За ними (по убывающей) идут "проблемные демократии" (от 6 до 8 пунктов), гибридные режимы (от 4 до 6) и авторитарные государства (от 1 до 4). Рейтинг также рассматривает группы стран по регионам, таким как Северная Америка, Ближний Восток или Восточная Европа. Отдельно составляется индекс свободы прессы.

Вершина "демократической пирамиды"

В первых рядах демократических государств, по традиции, - скандинавские страны, Новая Зеландия, Канада, Швейцария, Австралия. Всего в разряд "полных демократий" попали 19 государств, причём из не-европейских, помимо уже упомянутых, в этом разделе оказались Маврикий и Уругвай.

По оценкам исследовательской группы The Economist, в этих странах наиболее развитая и плюралистичная избирательная система, чётко прописанные процедуры функционирования властных структур, открытое для политического дискурса общество и широкий набор гражданских свобод.

Последней в ряду стран с развитой (или "полной") демократией оказалась Испания, которая, в то же время, значительно сдала позиции за минувший год из-за сдерживания каталонской независимости насильственными методами.

"Из князя в грязи"

Группу проблемных демократий возглавляют Южная Корея и США. Здесь же находятся 11 стран Евросоюза и многие страны Латинской Америки.

Среди так называемых "гибридных режимов" оказались некоторые страны, возникшие на территории бывшего СССР, включая Украину, государства юго-восточной Азии, а также Палестина (попавшая в рейтинг как полноценное государство) и Ирак. Замыкают эту часть списка Гаити и Мозамбик. В этой же группе всего 10 лет назад располагалась и Россия, с тех пор переместившаяся в раздел "авторитарных" государств.

С Россией соседствуют такие страны, как Руанда и Зимбабве. Причём по некоторым пунктам (набор гражданских свобод и участие населения в политических процессах) у России неплохие показатели. Проигрывает страна в основном из-за плохих оценок в области функционирования власти и наличия (отсутствия) политической культуры в стране.

Что нового в 2017 году?

Составители рейтинга отмечают следующие тенденции, которыми был отмечен прошлый год.

Чемпионы демократии и авторитарные режимы

В то время как наверху списка - в основном, страны Скандинавии, замыкают рейтинг государства, набравшие счёт немногим более единицы. В конце списка из 167 государств - Южная Корея, Сирия, Чад, ДРК и ЦАР.

"Победители и проигравшие"

Из разряда "авторитарных государств" в "гибридные режимы" перекочевала Гамбия Страна поднялась со 143 до 113 места в рейтинге, и случилось это благодаря передачи власти и уходу бессменного лидера Яйя Джаммэ, который стоял "у руля" в Гамбии 22 года подряд.

Самый слабый показатель у Индонезии, опустившейся с 48 до 68 позиции. На десяток ухудшилось положение Индии, при этом страна осталась в группе "проблемных демократий".

Падение Испании отмечается в анализе особо: на рейтинг серьёзно повлияло силовое подавление массовых акций протеста во время референдума о независимости Каталонии, а также заключение под стражу каталонских политиков, которым грозит до 30 лет тюрьмы.

Латинская Америка

В целом, уровень демократии в этом регионе мира, как отмечается, понизился. Так Венесуэла опустилась в силу усиления диктаторских наклонностей власти, попав в список авторитарных режимов. В то же время, Эквадор, напротив, поднялся из группы "гибридных режимов", присоединившись к "проблемным демократиям".

Снижение уровня демократии в Азии, Восточной Европе и на Ближнем Востоке

Разброс показателей в азиатско-тихоокеанском регионе лучше всего демонстрируют позиции Новой Зеландии (№4) и Северной Кореи (последняя в списке). В целом, Азия оказалась позади стран Северной и Латинской Америки и Западной Европы. Полноценные демократии в регионе отмечены лишь в Австралии и Новой Зеландии.

Страны Восточной Европы уже много лет отстают в рейтинге The Economist. Сказывается отсутствие традиций политической культуры и сложные переходные процессы. В 2017 году рейтинг ухудшился у 17 из 28 стран региона. В целом показатели региона оказались самыми низкими за последние 12 лет.

Регион стран Ближнего Востока и Северной Африки продолжает терять позиции с момента начала "арабской весны" в декабре 2010 г. Здесь присутствуют режимы абсолютных монархий, а пять стран региона попали в самый "хвост" рейтинга.

Свобода самовыражения: "золотой век" или "золотая клетка"?

Век интернета и социальных сетей значительно изменил возможности самовыражения для жителей большинства стран в мире. В то же время, менее чем у половины жителей Земли в прошлом году был доступ к свободным, независимым СМИ, что также определяет возможность свободно высказываться на любые темы. Между тем, даже в тех демократиях, где непривычно было видеть наличие цензуры, сегодня всё чаще проявляется усиление властного контроля за распространением информации.

Высшие строчки в рейтинге свободы СМИ занимают 30 государств, в которых проживают всего 11% населения планеты. Более 50% населения проживает в странах, где отсутствует полностью или частично свобода прессы.

Свобода самовыражения её ограничения

В докладе отмечается давление государства на СМИ в различных формах. Законы об ограничении свободы слова вводятся в контексте борьбы с терроризмом, а защита определённых групп населения от оскорбления провоцирует появление "механизмов стукачества" и запретительные меры в секторе СМИ для защиты "оскорбительных" высказываний.

В мире также растёт давление со стороны негосударственных "игроков", таких как исламисты, международные преступные сети и лоббисты частных интересов.