Еврокомиссия запустила "Блокчейн-Обсерваторию"

Еврокомиссия объявила о запуске собственной "Блокчейн-Обсерватории". В рамках этого проекта Брюссель рассчитывает привлечь экспертов из различных областей для изучения потенциала технологии блокчейн и возможных сценариев ее использования в странах Евросоюза.

"Блокчейн-Обсерватория" создается в рамках общих усилий по продвижению цифровых технологий в ЕС, - заявила еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриэль. - Данная площадка поможет понять ту роль, которую должны играть европейские регулирующие и надзорные в сфере блокчейн-технологий".

Как отмечают эксперты, обсерватория поможет Еврокомиссии провести своевременную оценку рисков, которые могут нести в себе эти технологии.

Что же такое блокчейн и почему им заинтересовались в ЕС? Прежде всего - это способ хранения данных. Причем практически любых. Речь может идти о банковских транзакциях или, например, госреестрах на собственность. Особенностью же технологии является то, что записи хранятся не в одном месте, но распределены по сотнятм и даже тысячам компьютеров, подчас в различных точках мира. Именно в децентрализации и заключается главное преимущество.

Наиболее ярким примером реализации технологии блокчейн является криптовалюта, например, Bitcoin. Однако, по мнению экспертов, эта лишь малая толика всего потенциала, который заключен в блокчейн.