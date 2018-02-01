В поисках выхода из кризиса

Как ускорить восстановление экономики – один из главных вопросов, на который предстоит ответить будущему президенту республики Кипр. В 2013 году в стране разразился кризис. Властям пришлось обратиться к тройке международных кредиторов, которые выделили острову 10 миллиардов евро. Самый трудный период позади, но последствия кризиса киприоты ощущают по сей день.

Говорят жители греческой части острова:

"Люди переживают трудные времена. У них нет денег. Молодежь лишилась многого из того, к чему она привыкла. Сложно ли молодым людям, у которых нет денег, создать семью? Очень сложно".

"Я бы хотела, чтобы снизился уровень безработицы. Люди оканчивают университеты, но у них нет работы. Я бы хотела, чтобы они могли устроиться на работу по специальности, чтобы создавались новые места и чтобы молодежи не приходилось уезжать за границу".

Кто будет решать эти проблемы – станет известно в конце недели. В воскресенье действующий президент Никос Анастасиадис и экс-министр здравоохранения Ставрос Малас встретятся во втором туре выборов.

"Кипрская экономика похожа на грипп у ребенка. Легко приходит, легко уходит. Кипр всегда справлялся с кризисными ситуациями. Так будет и в этот раз", - с оптимизмом говорит еще один житель Кипра.

Мариос Иоанну, euronews: "Через пять лет после начала кризиса мнения киприотов о состоянии экономики расходятся. Кто-то считает, что дела идут лучше. Кто-то думает, что ничто не изменилось".