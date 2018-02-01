Решение МОК отменено

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции 28 российских атлетов и отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении россиян от Олимпийских игр. Их достижения восстановлены — как отмечается, в связи с отсутствием фактов нарушений антидопинговых правил. В копилку российской сборной должны вернуться девять медалей, из них два золота.

Спортсменов отстранили по результатам работы комиссии Дениса Освальда, которая занималась анализом допинг-проб, взятых на зимней Олимпиаде в Сочи.

Апелляции на это решение подали 42 олимпийца из 43-х отстранённых. 28 россиян теперь могут участвовать в играх, 11 апелляций удовлетворены частично — факт нарушения антидопинговых правил доказан, но пожизненное отстранение заменено пропуском лишь ближайших Игр в Пхёнчхане. Иски ещё троих российских биатлонисток будут рассмотрены позже.

Тем временем в Пхёнчхан уже прибыли российские саночники и шорт-трекисты. Олимпийская деревня открылась накануне. XXIII Зимние Олимпийские игры стартуют 9-го февраля, они продлятся 16 дней.

Российские спортсмены будут выступать в нейтральной форме и под олимпийским флагом.