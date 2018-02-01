Почём фунт анаши?

Самый дорогой город Европы для покупки конопли - Дублин, а самый дешёвый - бельгийский Антверпен. Цены на курительную коноплю становятся известны благодаря анализу данных из 120 городов мира, который проводит компания Seedo.

В ирландской столице грамм наркотика в среднем обойдётся покупателю в 17,37 евро (или 1.220 руб.), в то время как в Антверпене за грамм анаши придётся отдать всего 3,45 евро (или 242 руб.), согласно ежегодному Ценовому индексу конопли, который составляет расположенная в Тель-Авиве компания Seedo.

В Ирландии, как и во многих странах мира, продажа и владение конопли запрещены, тогда как в Бельгии, согласно закону от 2003 года, лица, достигшие совершеннолетия, могут располагать небольшими дозами наркотика для личного потребления, коль скоро курильщик не является зарегистрированным наркоманом и не причиняет вреда общественности. Североирландский Белфаст следует в индексе за Дублином с ценой за грамм "травы" 15,81 долл.США (или 892 руб.).

На третьем месте по дороговизне в Европе - Афины: 12,01 евро (или 843 руб). Но самые высокие цены на наркотик - в странах Азии: в столицах Японии и Южной Кореи любителям затянуться придётся раскошелиться более чем на 32 доллара за грамм (или около 2,280 руб), притом что закон запрещает продажу и потребление конопли в этих странах.

В каких городах мира коноплю приобрести дешевле всего? В основном в тех, что расположены в странах, где курение конопли отчасти легально, таких как Бельгия, Нидерланды и Испания.

Данные о стоимости за один грамм были собраны в результате анализа опросов на сайтах краудсорсинга.

Ценовой индекс отражает также объёмы потребления в городах, где проводился опрос. В "чемпионы" здесь пробился Нью-Йорк, где за год потребляется 77,44 тонны "каннабиса". В Европе пальма первенства принадлежит Лондону, с потреблением 31,4 тонн в год.

Среди других городов Европы среди лидеров - столицы Испании, Италии, Франции и Германии.

В европейскую десятку попали также Манчестер, Барселона, Прага и Милан. Самые низкие показатели потребления анаши в Европе, по данным исследования, - в городах Греции.