Рабы - не мы!

Рабство в Бразилии было отменено в 1888 году, но крупнейшая школа самбы во время карнавала поспорит с этим утверждением.

Представители школы "Параизу-да-Туиути" утверждают, что "современное рабство" все же присутствует в жизни Бразилии. И об этом они хотят заявить во время шествия по Самбодрому.

"Да, рабство в каком-то смысле до сих пор существует в нашей стране. Бразильскому правительству нужно обратить особое внимание на эту проблему. И где как не на карнавале заявить об этом", - заявила исполнительный директор бразильского отделения Amnesty International Журема Вернек.

По мнению представителей танцевальной школы Бразилия является одной из самых неравноправных стран в мире с точки зрения распределения доходов, и что ее главные политики и бизнесмены преимущественно белые, в то время как более 50 процентов граждан причисляют себя к чернокожей или смешанной расе.

По статистике в тюрьмах чернокожих заключенных большинство, районы, где практически нет белого населения чаще всего появляются в криминальных сводках, а отсутствие доступа к высшему образованию и рабочим местам усугубляет сегрегацию.

Тем не менее, как заявляют представители самой крупной танцевальной школы, их обращение нацелено не только на национальное меньшинство.

Помимо неравенства распределения благ, инициативная группа жалуется на изменения в трудовом законодательстве, принятые в прошлом году, в результате которых уменьшились льготные выплаты, а работодателям облегчили процесс наема временных работников. Также они выступают против предложенных Конгрессом сокращений пенсионных выплат в будущем.