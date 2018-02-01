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Кровавое затмение суперлуны

Кровавая луна на синем небосклоне: жители планеты наблюдали редкое астрономическое явление - затмение луны, совпавшее с суперлунием и полнолунием

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Кровавое затмение суперлуны

Кровавое затмение суперлуны
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Редкое астрономическое явление, когда затмение луны совпадает с суперлунием и полнолунием ("кровавое затмение голубой луны") наблюдали минувшей ночью миллионы жителей нашей планеты. Видимый диск спутника Земли увеличился примерно на 8%, а сам он приобрёл разные оттенки - от желто-голубого до красно-бурого.

Полный цикл затмения можно было наблюдать из Восточной Европы, Восточной Африки, Азии, Австралии, Тихого океана и Северной Америки. В России лучше всего оно было видно на Дальнем Востоке.

Американское космическое агентство NASA запустило прямую трансляцию суперлуния. Транслировали затмение телескопы исследовательского центра в Лос-Анджелесе.

Следующее полное лунное затмение - самое долгое в XXI-веке - состоится 27 июля. Оно совпадёт с великим противостоянием Марса.

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