Кровавое затмение суперлуны

Редкое астрономическое явление, когда затмение луны совпадает с суперлунием и полнолунием ("кровавое затмение голубой луны") наблюдали минувшей ночью миллионы жителей нашей планеты. Видимый диск спутника Земли увеличился примерно на 8%, а сам он приобрёл разные оттенки - от желто-голубого до красно-бурого.
Полный цикл затмения можно было наблюдать из Восточной Европы, Восточной Африки, Азии, Австралии, Тихого океана и Северной Америки. В России лучше всего оно было видно на Дальнем Востоке.
Американское космическое агентство NASA запустило прямую трансляцию суперлуния. Транслировали затмение телескопы исследовательского центра в Лос-Анджелесе.
Следующее полное лунное затмение - самое долгое в XXI-веке - состоится 27 июля. Оно совпадёт с великим противостоянием Марса.