Налёт ВВС Турции на сирийский Африн

Самолёты турецких ВВС совершили налёт на сирийский Африн. По данным отдела здравоохранения города, жертвами авиарейда стали по меньшей мере 3 мирных жителя; а всего за 10 дней боёв погибли 86 человек, 198 получили ранения.
Гуманитарная ситуация в Африне ухудшается с каждым днём: в больницах, куда ежедневно поступают десятки раненых, не хватает лекарств и перевязочного материала.
В свою очередь Анкара сообщает о том, что в результате ракетного удара с сирийской стороны по турецкой территории погибла 17-летняя девушка, ещё один человек ранен.
Турция начала военную роперацию в районе Африна на севере Сирии, где проживают 1,5 млн курдов, 20 января.
Курдские "Силы народной самообороны", которые ранее сражались с боевиками ИГИЛ, Анкара считает "террористическим образованием".