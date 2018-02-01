Срочная новость

Срочная новость

Сирия

Налёт ВВС Турции на сирийский Африн

Самолёты турецких ВВС совершили налёт на сирийский Африн: жертвами авиарейда стали не менее трёх мирных жителей. Операция Анкары против курдских отрядов "Сил народной самообороны" продолжается.

Сейчас воспроизводится:

Налёт ВВС Турции на сирийский Африн

Налёт ВВС Турции на сирийский Африн
Размер текста Aa Aa

Самолёты турецких ВВС совершили налёт на сирийский Африн. По данным отдела здравоохранения города, жертвами авиарейда стали по меньшей мере 3 мирных жителя; а всего за 10 дней боёв погибли 86 человек, 198 получили ранения.

Гуманитарная ситуация в Африне ухудшается с каждым днём: в больницах, куда ежедневно поступают десятки раненых, не хватает лекарств и перевязочного материала.

В свою очередь Анкара сообщает о том, что в результате ракетного удара с сирийской стороны по турецкой территории погибла 17-летняя девушка, ещё один человек ранен.

Турция начала военную роперацию в районе Африна на севере Сирии, где проживают 1,5 млн курдов, 20 января. 

Курдские "Силы народной самообороны", которые ранее сражались с боевиками ИГИЛ, Анкара считает "террористическим образованием".

Latest Live

Live - Tv

Live image

Watch Euronews live stream