Из популистов в мусульмане: немецкий политик из АдГ принял ислам

В ФРГ ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) оказалась в центре необычной полемики.

Данное политическое объединение, набирающее все большую популярность среди рядовых немцев, получило известность благодаря своей антиисламской риторике и ожесточенной критике адрес мусульман. На этом фоне удивлению сторонников партии не было предела, когда один из лидеров движения Артур Вагнер публично объявил, что сам решил перейти в ислам.

"Я искренне желаю партии успеха, потому что у нее есть цель и ее идеи привлекают много людей. Поэтому пока я остаюсь членом партии "Альтернатива для Германии", - заявил Вагнер.

Однако, несмотря на сохранение партийного билета, Вагнер все же ушел с руководящего поста в исполнительном совете АдГ во избежание идеологических противоречий.

"Конечно, я хотел бы извиниться перед моими товарищами по партии. У них возникло немало вопросов ко мне. Я не хотел сделать ничего плохого, я просто хочу изучать ислам и это все", - отметил Вагнер.

Решение перейти в другую веру политик объяснил личными мотивами. При этом наблюдатели не преминули напомнить, что еще несколько месяцев назад он выступал с ожесточенной критикой в адрес властей ФРГ за "насильственную исламизацию Германии". Одновременно он горячо поддерживал лозунг, что "ислам несовместим с конституцией" ФРГ.