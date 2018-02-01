Пожар в доме престарелых в Японии

Одиннадцать человек погибли при пожаре, вспыхнувшем в ночь на четверг в доме престарелых в японском городе Саппоро. Такие данные привело агентство "Киодо" со ссылкой на местную полицию.
Всего в доме проживали 16 человек. Пятерых из них удалось спасти.
По данным агентства, огонь охватил трехэтажное здание, которое находилось под управлением местной организации, оказывающей поддержку пожилым бездомным.
"Пожар был просто огромных размеров. Он так быстро распространился. Это было невероятно", - поделилась очевидица пожара.
Причина возгорания пока неизвестна.