Аден - под контролем "южных сепаратистов"

После двух дней ожесточённых боёв йеменские сепаратисты, борющиеся за независимость юга страны, взяли под свой контроль большую часть города Адена, окружив штаб-квартиру правительства в президентском дворце "Эль-Маашик".

Борьба между южными сепаратистами при поддержке Объединённых Арабских Эмиратов против сил, лояльных президенту Саудовской Аравии Абд-Раббу Мансуру Хади, которого поддерживает Саудовская Аравия, внесла раскол в некогда единую кампанию против действующих на севере повстанцев-хуситов. Их поддерживает Иран.

Хуситы захватили большую часть страны, в том числе и столицу Сану, три года назад. Правительство перебралось в портовый Аден - второй по величине город Йемена.

В Адене сторонники сепаратистов празднуют победу. Они требуют восстановление независимости Южного Йемена, объединившегося с Северным в единое государство в 1990 году.

По данным Международного Комитета Красного Креста, в результате боёв, которые идут в Адене с воскресенья, убиты по меньшей мере 36 человек, более 180 ранены.